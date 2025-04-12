مسلسل The Pitt يعود بموسم جديد

نجح الموسم الأول، المؤلف من 15 حلقة، في تقديم تجربة مختلفة عبر توثيق يوم واحد فقط من عمل أطباء الطوارئ، حيث خُصصت كل حلقة لساعة واحدة من "الشيفت" المضني. وقد حاز العمل إشادة كبيرة من الجمهور، خاصة بواقعيته وجرأته في طرح الحالات الطبية الصعبة والتحديات النفسية التي يواجهها الطاقم الطبي وأهل المرضى على حد سواء.
وتنوعت ردود الأفعال على وسائل التواصل، حيث وصفه أحد المتابعين بأنه "يوم في المستشفى كأنه يوم في الجحيم"، بينما نوّه آخرون بأن بعض المشاهد "مزعجة وصعبة" لكنها تعكس الواقع بدقة، مشيدين بكونه مسلسل "مش مبالغ فيه"، ومناسب لمحبي الواقعية في الدراما.
يُعرض The Pitt عبر منصة OSN+، وتجديده لموسم ثانٍ جاء استجابة للشعبية الكبيرة التي حظي بها، ما يشير إلى نجاحه في كسب ثقة المشاهدين وتقديم محتوى درامي غير تقليدي في عالم المسلسلات الطبية.
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