مشاجرة بين محمد فؤاد وطاقم مستشفى.. ونقابة الموسيقيين: لا نتدخل

ونقلت الأهرام عن بيان لجامعة عين شمس أن مستشفى عين شمس التخصصي، التابع للجامعة، استقبل في الخامسة من صباح الثلاثاء شقيق الفنان، المريض عبد العزيز فؤاد، في قسم الطوارئ.
وأضاف البيان أنه "تم الاعتداء على أفراد الأمن والتمريض المتواجدين في الطوارئ، وقد تم تسجيل الواقعة بالكامل عبر كاميرات مراقبة قسم الطوارئ".
وأظهر مقطع فيديو متداول لقطات للحظة وقوع اشتباكات بالأيدي بين فؤاد وعدد من طاقم المستشفى.
وعبّرت جامعة عين شمس عن "إدانتها بشكل قاطع لأي اعتداء على الأطقم الطبية خلال تأدية عملهم، وتؤكد احترامها الكامل للقانون وثقتها الكاملة في قضاء مصر العادل، حيث تم إحالة الواقعة للنيابة بالقضية رقم 3747 لسنة 2024 إدارى الوايلى".
من جانبها، عبّرت نقابة الأطباء في مصر عن رفضها لمزاعم اعتداء الفنان محمد فؤاد على الأطقم الطبية العاملة في المستشفى.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، الدكتور خالد أمين: "حدث اعتداء من المغني محمد فؤاد على طبيب والأطقم العاملة بمستشفى عين شمس التخصصي، وطبقًا لرواية الحاضرين، فإن فؤاد قال للطبيب: 'إنت عارف إنت بتكلم مين؟'"
وأضاف أمين، في صفحته عبر فيسبوك يوم الثلاثاء، مُخاطبًا محمد فؤاد: "أنت مواطن عادي مثل أي مواطن في مصر، تستحق أفضل خدمة طبية ممكنة، ولا يحق لك بأي حال من الأحوال الاعتداء على الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى. حتى لو كان هناك تقصير من وجهة نظرك، فهناك عشرات القنوات الرسمية والقانونية الشرعية للشكوى والإبلاغ".
وتابع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء: "إن كنت تعتقد أنك تستحق معاملة خاصة لأنك مشهور، فأنت تستحق محاسبة خاصة لنفس السبب".
بينما لم يصدر أي تعليق حتى الآن من جانب محمد فؤاد، ذكرت تقارير أن المشاجرة نشبت عندما احتج الفنان على تأخر الفحص الطبي لشقيقه.
في سياق متصل، قال بيان للمتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، محمد عبدالله، إن النقابة لن "تتدخل في أمور الفنان الشخصية، وتلك الأمور ترجع للجهات الأمنية المختصة".
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