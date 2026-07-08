مشادة بعد حادث سير تضع فنانة مصرية في دائرة الجدل

الوكيل الإخباري- أثارت الفنانة المصرية فادية عبد الغني جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو يوثق مشادة كلامية بينها وبين مواطن عقب حادث سير في القاهرة.



وظهرت الفنانة في الفيديو وهي تترجل من سيارتها وتوجه عبارات غاضبة للشاب، بينما حاول عدد من المارة تهدئة الموقف.



من جانبه، قال المواطن إنه يعمل سائقًا، وذكر أن الفنانة اصطدمت بسيارته أولًا، قبل أن تتطور الواقعة إلى مشادة بين الطرفين.

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