مشادة بعد حادث سير تضع فنانة مصرية في دائرة الجدل

وظهرت الفنانة في الفيديو وهي تترجل من سيارتها وتوجه عبارات غاضبة للشاب، بينما حاول عدد من المارة تهدئة الموقف.
من جانبه، قال المواطن إنه يعمل سائقًا، وذكر أن الفنانة اصطدمت بسيارته أولًا، قبل أن تتطور الواقعة إلى مشادة بين الطرفين.
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