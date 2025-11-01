مشادة بين محمود العسيلي وطالبة تنتهي في قسم الشرطة.. ما القصة؟

يُذكر أن العسيلي يُعد من أبرز نجوم الغناء في مصر، وقدم مؤخرًا الأغنية الرسمية لفيلم "6 أيام – وعملت إيه فينا السنين" بمشاركة عبير نعمة، وأغنية "أنت حبيبي" ضمن مسلسل "كامل العدد"، بالإضافة إلى أغنية "كلكوا فله" من فيلم "السادة الأفاضل"، وآخر أعماله الغنائية "100 حاجة و50" التي لاقت تفاعلاً كبيرًا على المنصات الموسيقية.
