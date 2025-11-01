مشادة بين محمود العسيلي وطالبة تنتهي في قسم الشرطة.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة "نيو جيزة" في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة مشاجرة بين الفنان المصري محمود العسيلي وطالبة جامعية بسبب خلاف على أولوية المرور أثناء سيرهما بسيارتيهما. ووفق وسائل إعلام، تبادلا الاتهامات والسب والقذف قبل أن يتوجها إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محاضر رسمية، إلا أن الطرفين توصلا لاحقًا إلى الصلح وتنازلا عن المحضر.

يُذكر أن العسيلي يُعد من أبرز نجوم الغناء في مصر، وقدم مؤخرًا الأغنية الرسمية لفيلم "6 أيام – وعملت إيه فينا السنين" بمشاركة عبير نعمة، وأغنية "أنت حبيبي" ضمن مسلسل "كامل العدد"، بالإضافة إلى أغنية "كلكوا فله" من فيلم "السادة الأفاضل"، وآخر أعماله الغنائية "100 حاجة و50" التي لاقت تفاعلاً كبيرًا على المنصات الموسيقية.