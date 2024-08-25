مشروع فني كبير يجمع السورية أمل عرفة ورضوان نصري

وبحسب ما نشرته عرفة عبر "الستوري" يأتي مطلع الأغنية "في سر غريب بهالبلد.. في شي عجيب بهالبلد"، ولم تكشف عن التفاصيل الأخرى للأغنية أو موعد طرحها.
ولفت نصري لوسائل الإعلام إلى "أن المشروع مع الفنانة أمل عرفة سيشكل مفاجأة للجمهور، وأن ما نشرته الفنانة هو لمحة بسيطة من مشروع كبير يجري العمل عليه حالياً".
ويضيف نصري "أن العمل يخص كل السوريين، وسيكون مشروعاً فنياً طويلاً، إذ سيصل عدد الأغنيات لـ 30 أغنية، وهو محاولة لإعادة ما تم بناؤه بينه وبين الفنانة أمل في مسلسل عشتار الذي قدمت خلاله مجموعة من الأغاني الخاصة بصوتها".
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