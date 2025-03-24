مشهد من 'تحت سابع أرض' يتسبب في استقالة مسؤول سوري - صورة

الوكيل الإخباري- فوجئ الجمهور بتقديم مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق، الدكتور مروان الراعي، استقالته من منصبه احتجاجًا على تصوير مشاهد من المسلسل السوري الرمضاني "تحت سابع أرض" داخل مكتبه خلال غيابه. وأوضح الراعي في منشور له عبر حسابه على "فيس بوك" أن طاقم العمل اقتحم مكتبه، بالتعاون مع المسؤول عن المبنى، وقاموا بخلع قفله لتصوير مشهد من المسلسل، رغم احتوائه على وثائق وبيانات حساسة.

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وفي تفاصيل الواقعة، أكد الدكتور الراعي أن المكتب كان يحتوي على آلاف الوثائق المهمة، منها بيانات أكاديمية وأوراق امتحانية كان الطلاب في انتظارها، مما يعكس أهمية هذا المكان الذي تم تجاهله لصالح تصوير المشهد. كما أشار إلى أن الحادثة كشفت له أن الأولوية في تلك اللحظة كانت لتصوير المشهد التلفزيوني على حساب تصنيف الجامعة والاعتراف بشهاداتها، ما أضاع مجهوداته التي استمرت أكثر من عام ونصف في تنظيم تلك الوثائق.



حتى الآن، لم تصدر جامعة دمشق أي تعليق رسمي حول هذه الحادثة، ولم ترد الشركة المنتجة لمسلسل "تحت سابع أرض" على الجدل الذي أثارته الواقعة. من جهة أخرى، أثار هذا التصرف نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن استيائهم من السماح باستخدام المرافق الجامعية بهذه الطريقة دون ضوابط واضحة.



جدير بالذكر أن مسلسل "تحت سابع أرض" الذي يعرض في رمضان 2025 قد حقق نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، وهو من بطولة تيم حسن، كاريس بشار، ومنى واصف، ويطرح قضايا الفساد والصراعات الاجتماعية في أحد الأحياء الشعبية في دمشق.





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