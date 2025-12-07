"مش مهم الاسم".. دراما رومانسية وتشويقية تنطلق اليوم على شاهد

الوكيل الإخباري- يبدأ اليوم عرض مسلسل "مش مهم الاسم" على منصة "شاهد"، بطولة معتصم النهار وأندريا طايع، إلى جانب نجوم الدراما السورية واللبنانية. ينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعية والرومانسية، ويروي قصة حب تجمع شاباً ثرياً وفتاة من بيئة بسيطة، وسط صراعات أسرية وشخصية تكشف أسراراً وتشعل التشويق.

المسلسل مكون من 15 حلقة، من إنتاج شركة الصبّاح، إخراج ليال ميلاد راجحة، وكتابة كلوديا مرشليان بالتعاون مع ورشة الصبّاح، مع التركيز على تطوير الشخصيات والصراعات الداخلية.