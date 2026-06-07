مصافحة باردة بين "الهضبة" وباسم سمرة تثير ضجة عبر مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري- شهد حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال، في أجواء احتفالية امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وسط لقاءات جانبية جمعت بين عدد من الحاضرين. اضافة اعلان





وتصدر الحفل مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو من الكواليس، أظهر لحظة لقاء جمعت بين الفنان باسم سمرة والنجم عمرو دياب، خلال استقبال الأول للأخير في الحفل.



وأظهر المقطع المتداول قيام باسم سمرة بالترحيب بعمرو دياب بطريقة لافتة، بينما اكتفى الأخير برد تحية سريعة دون تقارب لافت، وهو ما دفع بعض المتابعين إلى تداول الفيديو على نطاق واسع، مع اختلاف في تفسير تفاصيل المشهد بين اعتباره موقفًا عفويًا أو لحظة عابرة لا تحمل دلالة خاصة.



وفي سياق متصل، شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة ونجوم الفن، من بينهم نادية الجندي، وجومانا مراد، وإدوارد، إلى جانب السيناريست يوسف معاطي، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والمنتج كامل أبو علي، حيث حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع العريس والفنان عماد زيادة.







