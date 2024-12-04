مصر.. أول إجراء ضد شيرين بسبب زلة لسان أثناء حفلها بالكويت

وقالت النقابة بأن المغنية قدمت عبث واستهتار وضربت بكل القيم الدينية والمجتمعية ولم تحترم الراحل أو حتى حرمة الموت وهو ما يستوجب المساءلة.
وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت الجدل خلال حفلها الأخير في الكويت بعد أن سخرت ومازحت الجمهور خلال حديثها عن الملحن المصري الراحل محمد رحيم.
حيث طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة على روح الراحل محمد رحيم، ثم تابعت بقولها: "يا رب تروح له، خلينا نعمل سيئة جارية". ثم ضحكت شيرين وهي تمازح الجمهور وقالت لهم "بلاش تخلوني أتكلم في المايك أنا فضيحة.
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