الإثنين 2026-02-02 12:53 م

مصر.. إحالة الموسيقار هاني مهنا للتحقيق بسبب شادية وفاتن حمامة

مصر.. إحالة الموسيقار هاني مهنا للتحقيق بسبب شادية وفاتن حمامة
شادية وفاتن حمامة
 
الإثنين، 02-02-2026 11:58 ص

الوكيل الإخباري-   قرر اتحاد النقابات الفنية الذي يضم نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية المصرية إحالة الموسيقار هاني مهنا إلى المجلس التأديبي.

اضافة اعلان

 

وجاء ذلك على خلفية التصريحات المسيئة التي أدلى بها مؤخراً بحق رموز بارزة في الفن المصري، ومن بينهم الفنانة الكبيرة شادية والفنانة فاتن حمامة.


وأوضح سيد محمود، مستشار اتحاد النقابات الفنية، أن اجتماعاً عُقد جمع المخرج عمر عبد العزيز مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، لبحث أزمة تصريحات مهنا، وانتهى إلى قرار إحالته إلى مجلس التأديب بنقابة الموسيقيين لاتخاذ العقوبة المناسبة وفقاً للوائح النقابية، سواء بالشطب أو بفرض غرامة مالية.


ويأتي هذا القرار تماشياً مع قرار سابق صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بإحالة الموسيقار إلى اتحاد النقابات الفنية لإعمال شؤونه التأديبية، وذلك بعد أن رصدت الإدارة العامة للرصد بالمجلس تصريحاته التي تضمنت إساءات وهجوماً على رموز فنية مصرية خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية. كما ألزم المجلس جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهوره إعلامياً لحين انتهاء الاتحاد من إجراءاته التأديبية.


ويستند القرار إلى ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما خلصت إليه توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، من تجاوزات تتنافى مع القيم المهنية والأخلاقية المتعارف عليها في الوسط الفني والإعلامي.


وهاجم الكاتب المصري خالد منتصر مواطنه الموسيقار هاني مهنا، على خلفية تصريحات تلفزيونية مثيرة للجدل أدلى بها الأخير بشأن الفنانتين الراحلتين شادية وفاتن حمامة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعرفوا إلى فوائد زيت الأفوكادو.. تفاصيل تقدّم الكثير

طب وصحة تعرفوا إلى فوائد زيت الأفوكادو

أكثر من 48 ألف فرصة عمل جديدة في الأردن خلال النصف الأول من 2025

أخبار محلية أكثر من 48 ألف فرصة عمل جديدة في الأردن خلال النصف الأول من 2025

ضبط سائق إثر تدخينه الأرجيلة أثناء القيادة - صورة

أخبار محلية ضبط سائق إثر تدخينه الأرجيلة أثناء القيادة - صورة

ب

أخبار محلية الأشغال تزيل الأكشاك المخالفة على شارع الـ100

فلبؤر

فيديو الوكيل شركة الكهرباء الاردنية: ليس من الضروري دفع الفاتورة المعترض عليها قبل الإعتراض

توضيح هام من المواصفات وهيئة الطاقة حول أسطوانات الغاز البلاستيكية

أخبار محلية توضيح هام من المواصفات وهيئة الطاقة حول أسطوانات الغاز البلاستيكية

ل

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية غدا

مصر.. إحالة الموسيقار هاني مهنا للتحقيق بسبب شادية وفاتن حمامة

فن ومشاهير مصر.. إحالة الموسيقار هاني مهنا للتحقيق بسبب شادية وفاتن حمامة



 






الأكثر مشاهدة