مصر.. إحالة الموسيقار هاني مهنا للتحقيق بسبب شادية وفاتن حمامة

وأوضح سيد محمود، مستشار اتحاد النقابات الفنية، أن اجتماعاً عُقد جمع المخرج عمر عبد العزيز مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، لبحث أزمة تصريحات مهنا، وانتهى إلى قرار إحالته إلى مجلس التأديب بنقابة الموسيقيين لاتخاذ العقوبة المناسبة وفقاً للوائح النقابية، سواء بالشطب أو بفرض غرامة مالية.
ويأتي هذا القرار تماشياً مع قرار سابق صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بإحالة الموسيقار إلى اتحاد النقابات الفنية لإعمال شؤونه التأديبية، وذلك بعد أن رصدت الإدارة العامة للرصد بالمجلس تصريحاته التي تضمنت إساءات وهجوماً على رموز فنية مصرية خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية. كما ألزم المجلس جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهوره إعلامياً لحين انتهاء الاتحاد من إجراءاته التأديبية.
ويستند القرار إلى ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما خلصت إليه توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، من تجاوزات تتنافى مع القيم المهنية والأخلاقية المتعارف عليها في الوسط الفني والإعلامي.
وهاجم الكاتب المصري خالد منتصر مواطنه الموسيقار هاني مهنا، على خلفية تصريحات تلفزيونية مثيرة للجدل أدلى بها الأخير بشأن الفنانتين الراحلتين شادية وفاتن حمامة.
