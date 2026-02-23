مصر.. انتفاضة برلمانية لوقف عرض برنامج "رامز ليفل الوحش"

وفي تحرك برلماني عاجل، تقدم النائب محمود السيد المنوفي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للإعلام، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالباً بوقف عرض البرنامج فوراً.
واعتبر المنوفي أن المحتوى المقدم يمثل ترسيخاً لثقافة التنمر والإيذاء البدني والنفسي، مؤكداً أن البرنامج يهدم القيم المجتمعية الأصيلة ويستعيض عن الفكر المستنير بالاستمتاع بإهانة الضيوف والحط من كرامتهم.
وعلى الصعيد القانوني، فجرت الفنانة أسماء جلال مفاجأة بإعلانها اتخاذ إجراءات قانونية ضد البرنامج، حيث أصدر مكتب المحاماة الممثل لها بياناً شديد اللهجة يوضح ملابسات مشاركتها.
وأكد البيان أن الفنانة وافقت على الظهور باعتبار البرنامج ترفيهياً يعتمد على عنصر المفاجأة، إلا أنها صُدمت بما أضيف في مرحلة المونتاج من تعليق صوتي (مقدمة) تضمن عبارات مسيئة وإيحاءات جسدية وتنمراً يمس اعتبارها وكرامتها الشخصية.
