 
الخميس 2024-08-15 04:05 م
 


مصر تسقط الجنسية عن مخرج شهير

تعبيرية
تعبيرية




 

الخميس، 15-08-2024 02:35 م

الوكيل الإخباري-   أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارًا بإسقاط الجنسية عن المخرج المصري وائل أسامة عثمان عباس الصديقي، لتجنسه بجنسية أجنبية.


ونص القرار الصادر في المادة الأولى منه على إسقاط الجنسية المصرية عن وائل أسامة عثمان عباس الصديقي، مواليد الإسكندرية بتاريخ 23/5/1978، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.


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RT

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