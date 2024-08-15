مصر تسقط الجنسية عن مخرج شهير

ونص القرار الصادر في المادة الأولى منه على إسقاط الجنسية المصرية عن وائل أسامة عثمان عباس الصديقي، مواليد الإسكندرية بتاريخ 23/5/1978، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
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