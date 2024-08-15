مصر تسقط الجنسية عن مخرج شهير

الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارًا بإسقاط الجنسية عن المخرج المصري وائل أسامة عثمان عباس الصديقي، لتجنسه بجنسية أجنبية.



ونص القرار الصادر في المادة الأولى منه على إسقاط الجنسية المصرية عن وائل أسامة عثمان عباس الصديقي، مواليد الإسكندرية بتاريخ 23/5/1978، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.





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