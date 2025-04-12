مصر تعود للمشاركة في مهرجان "كان".. ماذا قال حسين فهمي؟

يهدف الجناح إلى دعم المواهب الشابة، وفتح آفاق جديدة للإنتاج المشترك مع صناع السينما الدوليين، من خلال فعاليات تفاعلية وجلسات نقاشية خلال الدورة الـ78 من المهرجان.
وعلّق حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة، قائلاً:
"نسعى لتقديم صورة مشرفة للسينما المصرية، وتسليط الضوء على تطورها وأصالتها أمام العالم."
المشاركة تمثل دفعة قوية للسينما المصرية بعد غياب عن واحدة من أهم منصات السينما الدولية.
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