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مصر تمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي

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مها الصغير
 
الأربعاء، 23-07-2025 12:38 م

الوكيل الإخباري-   قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع الإعلامية مها الصغير من الظهور إعلاميًا لمدة 6 أشهر، وإحالة قضيتها إلى النيابة العامة المصرية بعد اتهامها بنسب لوحات فنية لفنانين أجانب لنفسها خلال ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي".

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كما تم توجيه لفت نظر لفريق البرنامج لعدم تحري الدقة.


مها اعتذرت عبر "إنستغرام"، مؤكدة أنها أخطأت، مشيرة إلى أنها كانت تمر بظروف صعبة.


منى الشاذلي أوضحت أن ما حدث لم يكن مقصودًا، مؤكدة احترامها لحقوق الفنانين.



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