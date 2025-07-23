مصر تمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي

كما تم توجيه لفت نظر لفريق البرنامج لعدم تحري الدقة.
مها اعتذرت عبر "إنستغرام"، مؤكدة أنها أخطأت، مشيرة إلى أنها كانت تمر بظروف صعبة.
منى الشاذلي أوضحت أن ما حدث لم يكن مقصودًا، مؤكدة احترامها لحقوق الفنانين.
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