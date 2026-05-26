الثلاثاء 2026-05-26 01:26 م

مصر.. سعر تذكرة حفل تامر حسني يُفاجئ الجمهور!

الوكيل الإخباري-   يستعد الفنان المصري تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم بمشاركة المطرب ناصر، وذلك ثالث أيام عيد الأضحى، الموافق 29 مايو/أيار الجاري، داخل El Arena في التجمع الخامس بمصر.اضافة اعلان


ونشر تامر، عبر حسابه على Instagram، بوستر الحفل، وعلّق عليه قائلًا: "يوم 29 مايو فيه تجربة مستنياك، لازم تعيشها في أعلى مستويات المتعة والرفاهية! حفلة TH World لنجم الجيل تامر حسني وناصر في الأرينا".

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر، التي شكّلت صدمة لجمهور حسني، إذ تفوقت الفئة الأعلى سعرًا على حفلات الفنان عمرو دياب.

وتنوعت أسعار التذاكر بين عدة فئات، تبدأ من 1050 جنيهًا، فيما وصلت الفئة الأعلى إلى مليون و250 ألف جنيه.
 
 


