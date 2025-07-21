مصر: شطب 3 مطربين من نقابة الفنانين.. إليكم السبب

وأوضح كامل في بيان رسمي، أن النقابة تابعت حفلات أقيمت في القاهرة والساحل الشمالي بشكل سري، ورصدت خروقات تتعلق بعدم الالتزام بتعهدات سابقة، أبرزها عدم سحب فيديوهات مخالفة.
ورفض النقيب الكشف عن أسماء المشطوبين "تفاديًا لمنحهم شهرة لا يستحقونها"، مؤكدًا استمرار حملات الرصد.
وأشار إلى تنسيق النقابة مع الجهات المعنية لتسليم قوائم المخالفين من غير الأعضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشددًا على أن النقابة لا تسعى لتحقيق مكاسب مادية بقدر ما تسعى لحماية الذوق العام وشرف المهنة.
وأكد كامل أن النقابة تمر بحالة استقرار مالي تسمح لها باتخاذ قرارات عادلة، مضيفًا: "لن أتهاون مع من يسيء للفن المصري، وسأحافظ على المهنة مهما كانت الضغوط".
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