مصر .. فنانة مشهورة تنجو من الموت في أول رمضان - صورة

الجمعة 2026-02-20 04:39 م

الجمعة، 20-02-2026 03:11 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الفنانة المصرية غادة إبراهيم تعرضها لحادث سير خلال الساعات الماضية، أسفر عن أضرار مادية جسيمة في سيارتها.اضافة اعلان


ونشرت الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" صوراً توضح حجم الدمار الذي لحق بسيارتها جراء التصادم، وعلقت عليها قائلة: "قدر الله وما شاء فعل"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بحالتها الصحية أو ملابسات وقوع الحادث.

وعلى الصعيد الفني، سجلت غادة إبراهيم حضوراً لافتاً في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، حيث جسدت دوراً ضمن قصة اجتماعية تدور حول مهندس تكييف تنقلب حياته الهادئة رأساً على عقب نتيجة تورطه في علاقات عاطفية معقدة تقوده إلى أزمات متتالية.

كما شهدت الفترة الأخيرة ظهوراً سينمائياً مميزاً لغادة إبراهيم كضيفة شرف في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً في إطار الكوميديا الرومانسية، وتناول قصة زوجين يكتشفان بالصدفة بوابات لعوالم موازية تغير مجرى حياتهما بشكل غير متوقع.


Image1_220262015952603078506.jpg
 
 


