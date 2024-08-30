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مصر.. نقابة الأطباء تضع الفنان محمد فؤاد في ورطة

الفنان محمد فؤاد
الفنان محمد فؤاد
الجمعة، 30-08-2024 08:50 م

الوكيل الإخباري-   وضعت نقابة الأطباء المصرية الفنان المصري محمد فؤاد في ورطة جديدة، بعد أزمته مع طبيب مستشفى عين شمس التخصصي، أثناء زيارته للمستشفى بصحبة شقيقه الذي تعرض لوعكة صحية الأسبوع الماضي.

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وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو نقابة الأطباء، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحدث اليوم" المصرية إن النقابة وجامعة عين شمس، التي تتبع لها المستشفى، مُصرّتان على السير في الطرق القانونية للحصول على حق الطبيب، وذلك في تعليقه على إمكانية التصالح بين الطرفين.


وتابع: لا نبحث فقط عن حقنا، بل نريد أن يكون إنذارًا حتى لا يحدث من شخص آخر مستقبلاً ما حدث، فهي مشكلة كبيرة جدًا، ولدينا مؤسسات قانونية تستطيع استعادة حقوق الأفراد.


ورفض الإساءة إلى الطبيب أو الحديث عن التصالح، قائلاً إن القضية في أيدي النيابة حاليًا، ورد على محامي الفنان محمد فؤاد الذي هاجم الطبيب، قائلاً: يمكنني أيضًا أن أقول إن الفنان موكله ليس فوق مستوى الشبهات.


وأشار إلى أن النقابة حاليًا في انتظار رأي النيابة والقضاء المصري، ولن تقبل أي إساءة للطبيب، الذي وصفه بأنه واحد من أفضل الأطباء.


والأسبوع الماضي، انتشر فيديو لمشادة بين الفنان محمد فؤاد وطبيب قلب في مستشفى عين شمس التخصصي، بعد دخوله إلى المستشفى بصحبة شقيقه الذي عانى من وعكة صحية، ويدعي كل طرف أن الآخر هو من بادر إلى الاعتداء.

RT

 
gnews

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