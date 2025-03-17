مصر.. نقل فنان شهير إلى المستشفى وهذه تفاصيل حالته الصحية

ونشر الحساب الرسمي للمطرب أحمد شيبة على "فيسبوك" صورة له داخل أحد المستشفيات وهو يتلقى العلاج ويجري الفحوصات الطبية في أحد مستشفيات منطقة سموحة في الإسكندرية.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه أحمد شيبة نشاطا فنيا مكثفا حيث يشارك حاليا في تقديم رباعيات وتتر مسلسل "فهد البطل" بطولة النجم أحمد العوضي والذي يُعرض ضمن موسم الدراما الرمضانية لعام 2025.
ويعتبر شيبة من أهم الأصوات التي أعادت إحياء الأغنية الشعبية في مصر متابعا خطى نجوم مثل أحمد عدوية، الذي يصفه بـ "سلطان الطرب الشعبي" ويتميز بقدرته على التلحين بنفسه في بعض أعماله.
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