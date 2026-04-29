الأربعاء 2026-04-29 01:50 م

مصر.. يحيى الفخراني رئيساً شرفياً لمهرجان مسرح الأطفال

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
 
الأربعاء، 29-04-2026 01:41 م

الوكيل الإخباري-   تمت الموافقة على تولي الفنان المصري يحيى الفخراني منصب الرئيس الشرفي لـ"مهرجان مسرح الأطفال"، المقرر انطلاق دورته الجديدة خلال الفترة من 2 إلى 8 مايو المقبل، في خطوة تعكس توجه إدارة المهرجان لتعزيز حضوره الفني والثقافي في مصر.

وأوضحت إدارة المهرجان أن اختيار الفخراني يأتي تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته البارزة في المسرح، حيث يُعد من أبرز رموز الفن العربي الذين قدموا أعمالًا تركت أثرًا لدى مختلف الفئات العمرية.


وأكدت أن موافقته على المنصب تضيف قيمة كبيرة للدورة المرتقبة، وتسهم في دعم أهداف المهرجان الرامية إلى تنمية الوعي الإبداعي لدى الأطفال، من خلال نقل خبرات الرواد إلى الأجيال الجديدة.
ومن المنتظر أن يشهد المهرجان، على مدار أسبوع، برنامجًا متنوعًا يتضمن عروضًا مسرحية بمشاركة فرق من مختلف المحافظات، إلى جانب ورش عمل متخصصة في التمثيل والأداء والتقنيات المسرحية الحديثة، فضلًا عن ندوات تثقيفية تركز على دور المسرح في بناء شخصية الطفل.


وتسعى إدارة المهرجان من خلال هذه الدورة إلى الارتقاء بمستوى العروض المقدمة، وتعزيز دور المسرح كأداة تعليمية وتربوية، مستفيدة من الحضور الرمزي للفخراني، بما يدعم جهود إحياء مسرح الطفل وترسيخ قيم الفن الهادف لدى النشء.

 
 


gnews

مصنع أنابيب باستثمار أميركي - هندي بـ125 مليون دولار لدعم الناقل الوطني للمياه

أخبار محلية مصنع أنابيب باستثمار أميركي - هندي بـ125 مليون دولار لدعم الناقل الوطني للمياه

يحيى الفخراني

فن ومشاهير مصر.. يحيى الفخراني رئيساً شرفياً لمهرجان مسرح الأطفال

أخبار محلية بقرارات حازمة .. الاتحاد الأردني لكرة السلة يحسم ملف مباراة الفيصلي واتحاد عمّان

عربي ودولي الخطوط الجوية الفرنسية تمدد وقف رحلاتها إلى إسرائيل

أخبار محلية الضمان: أكثر من مليون و(655) ألف مشترك فعّال ضمن مظلة الحماية الاجتماعية

