مصر.. يحيى الفخراني رئيساً شرفياً لمهرجان مسرح الأطفال

وأوضحت إدارة المهرجان أن اختيار الفخراني يأتي تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته البارزة في المسرح، حيث يُعد من أبرز رموز الفن العربي الذين قدموا أعمالًا تركت أثرًا لدى مختلف الفئات العمرية.
وأكدت أن موافقته على المنصب تضيف قيمة كبيرة للدورة المرتقبة، وتسهم في دعم أهداف المهرجان الرامية إلى تنمية الوعي الإبداعي لدى الأطفال، من خلال نقل خبرات الرواد إلى الأجيال الجديدة.
ومن المنتظر أن يشهد المهرجان، على مدار أسبوع، برنامجًا متنوعًا يتضمن عروضًا مسرحية بمشاركة فرق من مختلف المحافظات، إلى جانب ورش عمل متخصصة في التمثيل والأداء والتقنيات المسرحية الحديثة، فضلًا عن ندوات تثقيفية تركز على دور المسرح في بناء شخصية الطفل.
وتسعى إدارة المهرجان من خلال هذه الدورة إلى الارتقاء بمستوى العروض المقدمة، وتعزيز دور المسرح كأداة تعليمية وتربوية، مستفيدة من الحضور الرمزي للفخراني، بما يدعم جهود إحياء مسرح الطفل وترسيخ قيم الفن الهادف لدى النشء.
