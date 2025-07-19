مصطفى الآغا يودّع "الحلم" بعد 19 عاماً على شاشة MBC

وداع مليء بالمشاعر
في رسالة نشرها عبر السوشال ميديا، عبّر الآغا عن امتنانه العميق لفريق العمل والمشاهدين، مؤكدًا أن محبة الجمهور كانت "الحلم الأكبر" في حياته. وتحدث عن التأثير الإيجابي للبرنامج في حياة الناس، من توفير التعليم والمأوى إلى العلاج.
وأكد أن قرار التوقف كان شخصيًا رغم رغبة إدارة البرنامج بالاستمرار، قائلاً:
"لكل بداية نهاية... وعجلة الحياة لا تتوقف".
نهاية فصل إعلامي
يأتي هذا القرار بعد أشهر من إعلان الآغا تقاعده أيضًا من برنامجه الأشهر "صدى الملاعب"، لتُطوى بذلك صفحة مؤثرة في مسيرته الإعلامية، التي طالما حملت قضايا الناس وأحلامهم إلى الشاشة.
الجمهور ودّع "الحلم" و"الآغا" برسائل حب ووفاء، معتبرين أن صوته سيبقى محفورًا في ذاكرة الإعلام العربي لسنوات طويلة.
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