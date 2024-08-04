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مصطفى فهمي يجري جراحة دقيقة عاجلة

مصطفى فهمي
مصطفى فهمي




 

الأحد، 04-08-2024 08:53 ص

 الوكيل الإخباري - تعرض مصطفى فهمي لوعكة صحية مفاجئة، استدعت دخوله إلى المستشفى، لاستئصال ورم في المخ.

وهذه هي الجراحة الثانية لمصطفى فهمي في المخ، بعد عملية أولى مماثلة في 2021، تكللت بالنجاح حسب ما أعلن.


وتسبب انتشار خبر الوضع الصحي لفهمي، في إثارة القلق عليه، بعد تداول الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمنى له المتابعون الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى نشاطه الفني.

 

 العربية 

 

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