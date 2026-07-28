مصطفى قمر يستعد لعودة سينمائية جديدة بـ"صديق العيلة"

وكشف مصطفى قمر عن إعادة تقديم إحدى أغنيات "فرقة الحب والسلام" بتوزيع موسيقي جديد، بهدف إحياء التراث الغنائي السكندري وتقديمه بروح عصرية، مع الحفاظ على هوية الأغنية الأصلية.
وعلى صعيد السينما، يستعد مصطفى قمر للعودة من خلال فيلم "صديق العيلة"، الذي يجمعه بالكاتبة زينب عزيز والمخرج علي إدريس، إذ لا يزال العمل في مرحلة التحضير تمهيدًا لبدء التصوير.
ويؤكد مصطفى قمر من خلال هذه المشاريع حرصه على الجمع بين الغناء والسينما، مع تقديم أعمال جديدة تمزج بين التجديد والحفاظ على التراث الفني.
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