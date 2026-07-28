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مصطفى قمر يستعد لعودة سينمائية جديدة بـ"صديق العيلة"

يصش
مصطفى قمر
 
الثلاثاء، 28-07-2026 02:04 م
الوكيل الإخباري-   يواصل الفنان المصري مصطفى قمر نشاطه الفني من خلال مشروعه الغنائي الجديد "قمر 25"، الذي يضم 25 أغنية تُطرح على مرحلتين. تحمل المرحلة الأولى عنوان "قمر أمرين"، بينما تُطرح المرحلة الثانية بعنوان "فوق القمر" خلال موسم الشتاء المقبل.اضافة اعلان


وكشف مصطفى قمر عن إعادة تقديم إحدى أغنيات "فرقة الحب والسلام" بتوزيع موسيقي جديد، بهدف إحياء التراث الغنائي السكندري وتقديمه بروح عصرية، مع الحفاظ على هوية الأغنية الأصلية.

وعلى صعيد السينما، يستعد مصطفى قمر للعودة من خلال فيلم "صديق العيلة"، الذي يجمعه بالكاتبة زينب عزيز والمخرج علي إدريس، إذ لا يزال العمل في مرحلة التحضير تمهيدًا لبدء التصوير.

ويؤكد مصطفى قمر من خلال هذه المشاريع حرصه على الجمع بين الغناء والسينما، مع تقديم أعمال جديدة تمزج بين التجديد والحفاظ على التراث الفني.
 
 


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