مصطفى قمر يكشف كواليس موقف طريف جمعه بعمرو دياب - فيديو

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري مصطفى قمر عن موقف طريف جمعه بالنجم المصري عمرو دياب، مؤكدًا أن علاقتهما تقوم على المحبة والاحترام بعيدًا عن المنافسة.



وأوضح، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، أنه أعجب بأغنية "قمر" التي طرحها عمرو دياب العام الماضي، وسجّل مقطع فيديو يشكره فيه أثناء وجوده مع أبنائه داخل أحد المراكز التجارية، ووصل الفيديو إلى دياب الذي تفاعل معه.



وأضاف أن عمرو دياب استقبله لاحقًا مازحًا بقوله: "أنت نجّحت الأغنية"، في إشارة إلى دعمه لها، مؤكدًا أن الموقف يعكس العلاقة الودية التي تجمعهما منذ سنوات.



ويواصل مصطفى قمر نشاطه الفني، فيما يحقق عمرو دياب نجاحًا بألبومه الجديد "حبيتك"، الذي يضم 12 أغنية ويعد الألبوم رقم 36 في مسيرته الفنية.

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