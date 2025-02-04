 
الثلاثاء 2025-02-04 01:48 ص
 

مصير مسلسل "حبق".. هل يخرج من دراما رمضان 2025؟

مسلسل "حبق"
مسلسل "حبق"
الثلاثاء، 04-02-2025 01:41 ص

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب موسم دراما رمضان 2025، تزايدت التساؤلات حول مصير مسلسل "حبق" للمخرج باسم السلكا، الذي واجه العديد من التحديات أدت إلى تأخير تصويره مرات عديدة، مما يهدد فرصه في اللحاق بالموسم الدرامي الرمضاني.

هل ينسحب "حبق" من السباق الرمضاني؟

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أكدت مصادر  أن المسلسل يواجه عقبات إنتاجية، أبرزها ضيق الوقت المتبقي قبل رمضان، إضافة إلى توقف التصوير لفترة تقارب الشهر نتيجة للمتغيرات التي طرأت في سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة المنتجة تعاني مشاكل مادية قد تؤدي إلى خروج المسلسل من المنافسة الرمضانية، ما لم تُحَلّ قريبًا. ومع ذلك، هناك محاولات حثيثة لإنقاذ المشروع وضمان عرضه ضمن الموسم الحالي.

عقبات إنتاجية وتوقفات متكررة
مرّ "حبق" بعدة فترات توقف أثناء التصوير، كان أولها وفقًا لما صرّح به المخرج باسم السلكا  بهدف التحضير للمرحلة الثانية من العمل، حيث يتطلب التصوير إعادة بناء ديكورات تناسب مختلف الفترات الزمنية التي يغطيها المسلسل.

وعلى الرغم من استئناف التصوير لاحقًا، إلا أن الأحداث الأخيرة في سوريا أدت إلى توقف آخر، مما زاد تعقيد الوضع الإنتاجي. ورغم استئناف التصوير مجددًا، إلا أنه توقف مجدداً قبل أيام، مما يضع مصير العمل على المحك.

 
gnews

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