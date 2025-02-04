مصير مسلسل "حبق".. هل يخرج من دراما رمضان 2025؟

الوكيل الإخباري- مع اقتراب موسم دراما رمضان 2025، تزايدت التساؤلات حول مصير مسلسل "حبق" للمخرج باسم السلكا، الذي واجه العديد من التحديات أدت إلى تأخير تصويره مرات عديدة، مما يهدد فرصه في اللحاق بالموسم الدرامي الرمضاني.



هل ينسحب "حبق" من السباق الرمضاني؟

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