مطرب مصري شهير يعلن اعتزاله الغناء بصورة مفاجئة

وأضاف المطرب الشعبي: "هذا القرار كان من أصعب القرارات في حياتي، لكنني اتخذته عن قناعة تامة احتراما لأمي ورغبتها، ووفاء لوصيتها التي لا أستطيع مخالفتها بعد رحيلها"، مشيرا إلى أن "الغناء كان جزءا كبيرا من حياتي، لكن أمي كانت أغلى ما في الدنيا".
وأشار البحراوي إلى أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة تفاصيل أكثر حول قراره، وخططه المستقبلية خارج الوسط الفني، مؤكدا أنه سيظل محتفظا بحبه للجمهور الذي وقف معه طوال مسيرته.
