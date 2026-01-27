الثلاثاء 2026-01-27 02:13 م

مطرب مصري شهير يعلن اعتزاله الغناء بصورة مفاجئة

المطرب الشعبي الشهير رضا البحراوي
 
الثلاثاء، 27-01-2026 12:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المطرب الشعبي الشهير رضا البحراوي اعتزاله الغناء بشكل نهائي، في مفاجأة صادمة لجمهوره ومحبي الغناء الشعبي في مصر، مؤكدًا أن القرار جاء احتراما لوصية والدته الراحلة.

وكشف البحراوي في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام مصرية أن والدته التي رحلت عن عالمنا مؤخرًا كانت دائما تتمنى منه الابتعاد عن الوسط الفني، وأوصته قبل وفاتها بترك الغناء نهائيا، معتبرة ذلك أفضل لمصلحته.


وأضاف المطرب الشعبي: "هذا القرار كان من أصعب القرارات في حياتي، لكنني اتخذته عن قناعة تامة احتراما لأمي ورغبتها، ووفاء لوصيتها التي لا أستطيع مخالفتها بعد رحيلها"، مشيرا إلى أن "الغناء كان جزءا كبيرا من حياتي، لكن أمي كانت أغلى ما في الدنيا".


وأشار البحراوي إلى أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة تفاصيل أكثر حول قراره، وخططه المستقبلية خارج الوسط الفني، مؤكدا أنه سيظل محتفظا بحبه للجمهور الذي وقف معه طوال مسيرته.

 
 


