معتصم النهار يدخل السينما والدراما المصرية لأول مرة

الوكيل الإخباري- يخوض النجم السوري معتصم النهار أولى تجاربه في السينما المصرية من خلال فيلم "حين يكتب الحب"، الذي ينطلق تصويره قريبًا بمشاركة نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد الفيشاوي وسوسن بدر.

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الفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني في أولى تجاربه السينمائية الطويلة، ومن إنتاج نايف عبد الله.



وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي، يراهن صناعه على تقديم تجربة مختلفة ومميزة ضمن أفلام الموسم الجديد.



إلى جانب السينما، يستعد معتصم النهار أيضًا لاقتحام الدراما المصرية من خلال مسلسل "أنا أنت.. أنت مش أنا"، الذي يشاركه بطولته ميرنا نور الدين.



وفي مؤتمر صحفي للعمل، عبّر النهار عن سعادته بدخول الفن المصري، واصفًا مصر بـ"قلب الفن العربي"، مؤكدًا حرصه على إتقان اللهجة المصرية لتقديم أداء يليق بالجمهور المصري والعربي.