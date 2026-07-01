معتصم النهار يطلق مشروعه الصحي الجديد "NH4" في بيروت - فيديو

الوكيل الإخباري- أطلق الفنان السوري معتصم النهار مشروعه الجديد «NH4» خلال حفل أُقيم في أحد فنادق بيروت، بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين، في خطوة تمثل انتقاله إلى عالم ريادة الأعمال ونمط الحياة الصحي.



ويهدف المشروع إلى تعزيز أسلوب حياة متوازن يركز على الصحة واللياقة، حيث أوضح النهار أن الفكرة تنطلق من قناعة شخصية تراكمت لديه خلال السنوات الأخيرة، وليست مجرد مشروع تجاري، بل تجربة يسعى لنقلها للآخرين.



وشهد الحفل حضورًا فنيًا وعائليًا لافتًا، فيما يواصل النهار في الوقت نفسه نشاطه الفني عبر أعمال درامية وسينمائية جديدة.

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