معتصم النهار يطلق مشروعه الصحي الجديد "NH4" في بيروت - فيديو

ويهدف المشروع إلى تعزيز أسلوب حياة متوازن يركز على الصحة واللياقة، حيث أوضح النهار أن الفكرة تنطلق من قناعة شخصية تراكمت لديه خلال السنوات الأخيرة، وليست مجرد مشروع تجاري، بل تجربة يسعى لنقلها للآخرين.
وشهد الحفل حضورًا فنيًا وعائليًا لافتًا، فيما يواصل النهار في الوقت نفسه نشاطه الفني عبر أعمال درامية وسينمائية جديدة.
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