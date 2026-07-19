معجبة أحمد العوضي توضح سبب تصرفها خلال العرض الجماهيري - فيديو

وقالت، في مقطع فيديو نشرته عبر "فيسبوك"، إنها تعاني ظروفًا صحية ومعيشية صعبة، وكانت تحاول مقابلة العوضي منذ سنوات بعدما سمعت عن مواقفه الإنسانية، لكنها ارتبكت عند رؤيته، ما جعل الموقف يبدو غريبًا.
وكان مقطع الفيديو قد أثار تفاعلًا واسعًا بعد اقتراب الفتاة من العوضي أثناء دخوله السينما، قبل أن تؤكد لاحقًا أن غايتها الوحيدة كانت طلب المساعدة لتلقي العلاج.
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