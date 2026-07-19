الأحد 2026-07-19 03:53 م

معجبة أحمد العوضي توضح سبب تصرفها خلال العرض الجماهيري - فيديو

ثق
أحمد العوضي
 
الأحد، 19-07-2026 01:16 م

الوكيل الإخباري-   خرجت الفتاة المصرية التي ظهرت مع الفنان أحمد العوضي خلال العرض الجماهيري لفيلم "شمشون ودليلة" عن صمتها، موضحة أن هدفها لم يكن الشهرة أو تصدر مواقع التواصل، بل طلب مساعدته في تحمل تكاليف علاجها.

وقالت، في مقطع فيديو نشرته عبر "فيسبوك"، إنها تعاني ظروفًا صحية ومعيشية صعبة، وكانت تحاول مقابلة العوضي منذ سنوات بعدما سمعت عن مواقفه الإنسانية، لكنها ارتبكت عند رؤيته، ما جعل الموقف يبدو غريبًا.

وكان مقطع الفيديو قد أثار تفاعلًا واسعًا بعد اقتراب الفتاة من العوضي أثناء دخوله السينما، قبل أن تؤكد لاحقًا أن غايتها الوحيدة كانت طلب المساعدة لتلقي العلاج.

اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية "الهاشمية" تدخل قائمة الجامعات المعتمدة دوليًا في إعداد المعلمين

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: على الجمهوريين إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا

اطلاق صفارات الإنذار في الأردن

أخبار محلية اطلاق صفارات الإنذار في الأردن

تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين

أخبار محلية تعديل ساعات العمل عبر جسر الملك حسين الخميس المقبل

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، مضي الوزارة في ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع، من خلال تشجيع الموظفين على طرح مبادرات وأفكار قابلة للتطبيق، لافتا إلى أن الابتكار والريادة ي

أخبار محلية وزير الطاقة يؤكد أهمية ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف

زين ترعى بطولة اتحاد عمان لكرة السلة (3X3) للرجال

أخبار الشركات زين ترعى بطولة اتحاد عمان لكرة السلة (3X3) للرجال



 
 






الأكثر مشاهدة

 