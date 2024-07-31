معجب يطلب الزواج من ياسمين عبدالعزيز.. هكذا كان ردها

تفاعل المعجبين مع صورة ياسمين عبد العزيز، وجاء من ضمن التعليقات، شخص طلب منها الزواج وقال: "لا، إحنا لا بد أن نتزوج وبسرعة"، "لترد ياسمين ساخرة من الطلب بصورة كوميك فكاهي للفنان محمد هنيدي من مسرحية حزمني يا الشهيرة قائلة: "اتقفلت من الصنف كله".
متابع آخر عبر عن حبه لياسمين عبد العزيز بطريقة صريحة، وكتب: "بحبك"، لكن أكملت ياسمين طريقتها المرحة الكوميدية، واكتفت بالرد عليه ساخرة بصورة تعبر عن ضيقها بشخصيتها من مسلسلها الخاص "هربانة منها"، الذي عُرض قبل سنوات.
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