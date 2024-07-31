 
الأربعاء 2024-07-31 06:06 م
 
 

معجب يطلب الزواج من ياسمين عبدالعزيز.. هكذا كان ردها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
الأربعاء، 31-07-2024 03:33 م




 

 الوكيل الإخباري - مازحت النجمة ياسمين عبد العزيز متابعيها، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، وخاصة بعض المتابعين الذين طلبوا منها الزواج.

 

وشاركت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، صورة بإطلالة شبابية ظهرت خلالها بنيولوك مختلف، وكتبت على الصورة: "خطر أوي".

تفاعل المعجبين مع صورة ياسمين عبد العزيز، وجاء من ضمن التعليقات، شخص طلب منها الزواج وقال: "لا، إحنا لا بد أن نتزوج وبسرعة"، "لترد ياسمين ساخرة من الطلب بصورة كوميك فكاهي للفنان محمد هنيدي من مسرحية حزمني يا الشهيرة قائلة: "اتقفلت من الصنف كله".

متابع آخر عبر عن حبه لياسمين عبد العزيز بطريقة صريحة، وكتب: "بحبك"، لكن أكملت ياسمين طريقتها المرحة الكوميدية، واكتفت بالرد عليه ساخرة بصورة تعبر عن ضيقها بشخصيتها من مسلسلها الخاص "هربانة منها"، الذي عُرض قبل سنوات.

 

لبنان 24

 

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