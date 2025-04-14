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مُعجب يقتحم المسرح.. وسيرين عبد النور تتدخل بشكل مفاجئ! (فيديو)

غفت
سيرين عبد النور
 
الإثنين، 14-04-2025 02:39 م

الوكيل الإخباري-   تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يظهر لحظة محاولة شاب اقتحام المسرح خلال حفل للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بهدف التقاط صورة معها.

وفوجئ الحضور بصعود الشاب بسرعة نحو المسرح، في محاولة منه للوصول إلى سيرين، لكن أحد رجال الأمن تدخّل بعنف لمنعه، ما أدى إلى سقوط الشاب أرضاً بعد مشادة قصيرة بينه وبين الحارس.

وبعد لحظات من التوتر، تدخّلت سيرين عبد النور على الفور، حيث أوقفت الموسيقى وطلبت من الحارس التوقف عن صد الشاب، في لفتة أثارت إعجاب جمهورها وأشادت بها التعليقات على مواقع التواصل.

وما زال الفيديو يتداول على نطاق واسع، وسط انقسام الآراء بين من يرى أن تصرف الشاب غير مقبول، وآخرين أثنوا على رد فعل سيرين الإنساني والسريع تجاه المعجب.

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