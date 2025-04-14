مُعجب يقتحم المسرح.. وسيرين عبد النور تتدخل بشكل مفاجئ! (فيديو)

وفوجئ الحضور بصعود الشاب بسرعة نحو المسرح، في محاولة منه للوصول إلى سيرين، لكن أحد رجال الأمن تدخّل بعنف لمنعه، ما أدى إلى سقوط الشاب أرضاً بعد مشادة قصيرة بينه وبين الحارس.
وبعد لحظات من التوتر، تدخّلت سيرين عبد النور على الفور، حيث أوقفت الموسيقى وطلبت من الحارس التوقف عن صد الشاب، في لفتة أثارت إعجاب جمهورها وأشادت بها التعليقات على مواقع التواصل.
وما زال الفيديو يتداول على نطاق واسع، وسط انقسام الآراء بين من يرى أن تصرف الشاب غير مقبول، وآخرين أثنوا على رد فعل سيرين الإنساني والسريع تجاه المعجب.
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