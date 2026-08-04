معجزة إلهية.. الفنان اللبناني ريان يروي قصة تعافيه

وخُصص ريع الحفل لدعم الجمعية التونسية للنهوض بالعناية التلطيفية ومساندة مرضى السرطان، تحت شعار "نغني لنحوّل الألم إلى أمل"، بعد تعافي ريان من المرض.
وقبيل الحفل، زار الفنان معهد صالح عزيز لمرضى السرطان، مؤكداً أن تجربته مع المرض غيّرت حياته، ودفعته إلى دعم المرضى عبر مبادرات فنية وخيرية، معرباً عن رغبته في تنظيم حفلات مماثلة في دول عربية أخرى يعود ريعها بالكامل لعلاج مرضى السرطان.
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