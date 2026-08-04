معجزة إلهية.. الفنان اللبناني ريان يروي قصة تعافيه

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان اللبناني ريان حفلاً خيرياً على المسرح الأثري في قرطاج ضمن فعاليات الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي، بعد غياب طويل عن الجمهور التونسي.

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وخُصص ريع الحفل لدعم الجمعية التونسية للنهوض بالعناية التلطيفية ومساندة مرضى السرطان، تحت شعار "نغني لنحوّل الألم إلى أمل"، بعد تعافي ريان من المرض.