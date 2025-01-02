مع بداية 2025.. شيرين تزف خبراً ساراً لجمهورها

الوكيل الإخباري- فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها بخبر سعيد مع بداية عام 2025، حيث أعلنت عن استعادة حسابها الرسمي على منصة إنستغرام بعد فترة طويلة من سرقته وعدم تمكنها من إدارة محتواه.



ونشرت شيرين عبدالوهاب أول رسالة عبر حسابها على إنستغرام بعد استعادته، وحرصت على معايدة وتهنئة جمهورها ومعجبيها بمناسبة العام الجديد، معلقة: "عام سعيد 2025" مع إضافة اسمها، لتأكيد عودة تحكمها الكامل في حسابها ومحتواه.

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ولاقت هذه الخطوة تفاعلاً واسعاً من قبل جمهورها ومتابعيها وكذلك النجوم في الوسط الفني والغنائي، حيث حرص عدد من النجوم على تهنئتها، من بينهم غادة عبدالرازق، وعمر السعيد، وساندي، وغيرهم، فيما تساءل البعض عن سبب حذفها لكافة المنشورات والصور السابقة بالحساب.