مع رحيل مؤلفها.. كيف غلبت هذه المسلسلات الشامية "باب الحارة"؟

من أبرز أعماله:
الخوالي: قصة شاب يُدعى نصّار ابن عريبي يعيش في حي دمشقي ويقاوم الظلم، من بطولة بسام كوسا وسليم صبري وهدفت إلى تصوير الحياة اليومية في دمشق.
ليالي الصالحية: يسلط الضوء على العلاقات العائلية والصراعات بين الأقرباء، وبطولة عباس النوري وبسام كوسا.
أهل الراية: يرصد حياة أبناء الحي الدمشقي والقيم التي يتحلون بها، بمشاركة جمال سليمان وعباس النوري وكاريس بشار.
تمر حنة: يعرض قصة تضامن أبناء دمشق مع الثورة الجزائرية، ويستعرض التحديات الاجتماعية والحياة العاطفية للشابة تمر حنة.
طوق البنات: يروي أحداث فترة الاحتلال الفرنسي لدمشق، والصراعات الوطنية والاجتماعية، بطولة رشيد عساف ومنى واصف وليلى جبر.
تميزت أعماله بالمزج بين الواقع والفن الراقي، ونقل صورة المجتمع الدمشقي بأسلوب درامي شيّق، ما جعل شخصياتها وأبطالها أيقونات درامية محلية وعربية.
