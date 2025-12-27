السبت 2025-12-27 01:58 م

مع رحيل مؤلفها.. كيف غلبت هذه المسلسلات الشامية "باب الحارة"؟

أبطال مسلسل ليالي الصالحية
الوكيل الإخباري-   فارق الحياة الكاتب والسيناريست السوري أحمد حامد مساء الأربعاء عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد صراع مع المرض. ولقب حامد بـ"حكواتي الشام"، وترك بصمة كبيرة في الدراما السورية من خلال أعمال البيئة الشامية التي ما زالت تحظى بمشاهدة واسعة حتى اليوم.

من أبرز أعماله:
الخوالي: قصة شاب يُدعى نصّار ابن عريبي يعيش في حي دمشقي ويقاوم الظلم، من بطولة بسام كوسا وسليم صبري وهدفت إلى تصوير الحياة اليومية في دمشق.
ليالي الصالحية: يسلط الضوء على العلاقات العائلية والصراعات بين الأقرباء، وبطولة عباس النوري وبسام كوسا.
أهل الراية: يرصد حياة أبناء الحي الدمشقي والقيم التي يتحلون بها، بمشاركة جمال سليمان وعباس النوري وكاريس بشار.
تمر حنة: يعرض قصة تضامن أبناء دمشق مع الثورة الجزائرية، ويستعرض التحديات الاجتماعية والحياة العاطفية للشابة تمر حنة.
طوق البنات: يروي أحداث فترة الاحتلال الفرنسي لدمشق، والصراعات الوطنية والاجتماعية، بطولة رشيد عساف ومنى واصف وليلى جبر.

بدأ أحمد حامد مسيرته الفنية كممثل مسرحي قبل أن يتحول إلى الكتابة، وانتسب لنقابة الفنانين عام 1993، وقدم أعمالًا أخرى مثل: سفر، الجمل، سكان الأرض زوّار، رجاها، وماما عناية.


تميزت أعماله بالمزج بين الواقع والفن الراقي، ونقل صورة المجتمع الدمشقي بأسلوب درامي شيّق، ما جعل شخصياتها وأبطالها أيقونات درامية محلية وعربية.

 

ارم نيوز 

 

 
 


