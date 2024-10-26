مغنون عرب في "ليلة محمد عبدالوهاب" في موسم الرياض

وشارك ماجد المهندس، وصابر الرباعي، ومحمد ثروت، ومي فاروق، ونور مهنا، في سهرة موسيقية بعنوان "ليلة عبد الوهاب".
وشارك في الحفل أكثر من 150 عازفاً وموسيقيّاً عربياً بقيادة وليد فايد.
وأدى محمد ثروت "أهواك" و"امتى الزمان يسمح يا جميل"، وبعده غنت مي فاروق "أغداً ألقاك"، ثم غنى ماجد المهندس "كل دة كان ليه"، أما صابر الرباعي فغنى "يا مسافر وحدك"، وأدى نور مهنا "فكروني".
وشهد الحفل تكريم ابنة الراحل، عفت محمد عبد الوهاب، التي شكرت السعودية على تذكر وتخليد أعمال والدها وتكريمه رغم مرور 33 عاماً على رحيله.
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