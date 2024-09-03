مفاجآت أحمد العوضي في مسلسله الرمضاني

الوكيل الإخباري- لا يزال الفنان أحمد العوضي مستمراً في تقديم المفاجآت لجمهوره في مسلسله الرمضاني المقبل الذي يحمل عنوان "فهد البطل".

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فبعد طرحه مسابقة فاز فيها عشرة من متابعيه بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكلٍ منهم، كشف مؤلف المسلسل محمود حمدان عن مفاجأة جديدة.

حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قائلاً: "أصدقائي الممثلين والممثلات، بخصوص مسلسل "فهد البطل"، أعلم أن هناك الكثيرين الذين يرغبون في المشاركة في المسلسل ويشرفنا وجود الجميع.

لقد قرأت أغلب الرسائل، وكلكم على رأسنا. قريباً بإذن الله سنعلن عن موعد أوديشن للأطفال لشخصيات مهمة جداً، وبعدها أوديشن للجميع. شركة "سينرجي" وأحمد العوضي والمخرج حريصون على أن نستفيد من كل ممثل موهوب وشاطر."



وتابع محمود حمدان: "بقدر ما أستطيع وأنا أكتب، أحاول زيادة عدد الشخصيات لتوفير فرصة لأكبر عدد من الممثلين للانضمام إلينا."



مسلسل "فهد البطل" من بطولة: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، وصفاء الطوخي. وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل ترشيح باقي أبطال العمل والتعاقد معهم قبل الإعلان عن بدء التصوير المقرر في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.