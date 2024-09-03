مفاجآت أحمد العوضي في مسلسله الرمضاني

وتابع محمود حمدان: "بقدر ما أستطيع وأنا أكتب، أحاول زيادة عدد الشخصيات لتوفير فرصة لأكبر عدد من الممثلين للانضمام إلينا."
مسلسل "فهد البطل" من بطولة: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، وصفاء الطوخي. وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل ترشيح باقي أبطال العمل والتعاقد معهم قبل الإعلان عن بدء التصوير المقرر في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
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