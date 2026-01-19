مفاجآت ألبوم وليد الشامي مع رابح صقر وتركي آل الشيخ

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان العراقي وليد الشامي لإطلاق الجزء الثاني من ألبومه الناجح "طال الفراق"، بعد تعاوناته السابقة مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم تركي آل الشيخ.

ويتضمن الألبوم أغنية "كني لمحت" من كلمات غيوض وألحان رابح صقر، وتوزيع خالد عز، وأغنية جديدة مع آل الشيخ بعنوان "يا قلب يا قلب"، من ألحان وليد الشامي وتوزيع مهند خضر.



وكان الجزء الأول من الألبوم قد ضم ست أغنيات ناجحة مثل "طال الفراق" و**"كمل جميلك"**، مؤكدًا مكانة الشامي في الأغنية العربية المعاصرة.