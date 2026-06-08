مفاجأة أحمد سعد بشأن زوجته - صورة

الوكيل الإخباري- كشف المطرب المصري أحمد سعد مفاجأة بشأن الأنباء المتداولة حول انفصاله عن زوجته علياء بسيوني للمرة الثالثة.

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وخلال ظهوره في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أكد أحمد سعد أن علياء ما زالت زوجته، قائلاً: "الإنسان لما يكون عنده واحدة زي علياء ما ينفعش يتجوز تاني".



وأشاد بزوجته، واصفاً إياها بأنها إنسانة محترمة وأم مثالية، مؤكداً أن الخلافات التي وقعت بينهما طبيعية وتحدث في جميع البيوت.



وعند سؤاله عن حقيقة الانفصال، نفى الأمر بشكل قاطع، وكشف أن علياء هي من نشرت خبر الانفصال عبر حسابه على "إنستغرام" بسبب انفعالها في لحظة غضب.



كما ارتجل الغناء قائلاً: "أنا بحب مراتي" و"علياء لسه مراتي"، مشدداً على أنه ما زال يعيش في منزله بشكل طبيعي.