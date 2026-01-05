مفاجأة رمضان 2026.. شقيق ياسمين عبدالعزيز "بطل" أمامها في "وننسى اللي كان"

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان وائل عبدالعزيز مشاركته مع شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز في مسلسلها الرمضاني الجديد «وننسى اللي كان»، بعد سنوات من القطيعة بينهما. ونشر وائل عبر حسابه على «فيسبوك» خبر مشاركته معلّقًا: «بسم الله.. (وننسى اللي كان) مع الملكة في رمضان 2026».

ويأتي هذا التعاون بعد خلاف عائلي سابق بين الشقيقين، أوضح وائل في لقاء تلفزيوني سابق أنه كان بدافع الخوف على شقيقته، قبل أن ينتهي بهدوء وتعود العلاقة إلى طبيعتها بعيدًا عن الأضواء.



ويُعد المسلسل عملًا دراميًا اجتماعيًا رومانسيًا من 30 حلقة، تجسد فيه ياسمين عبدالعزيز شخصية «جليلة رسلان»، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم كريم فهمي، ومن المقرر عرضه عبر شاشة «MBC مصر» خلال موسم رمضان 2026.