مفاجأة صادمة في ولاد الشمس بوفاة "قطايف" معتز هشام

الوكيل الإخباري- انتهت الحلقة السابعة من مسلسل "ولاد الشمس" بتطور صادم لمتابعي المسلسل، حيث توفي شخصية "قطايف" التي يجسدها معتز هشام، بعد أن تم تسميمه على يد "بابا ماجد" الذي يلعب دوره محمود حميدة.

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"قطايف" هو شاب مثقف نشأ في دار الأيتام، واهتم بتعليم نفسه وقراءة الكتب أكثر من غيره من الأيتام. في المسلسل، يقدم معتز هشام شخصية "قطايف" الذي يطرح أسئلة وجودية عميقة حول مصيره وهويته، ويعكس معاناة الأيتام في عالم قاسٍ. في أحد المشاهد المميزة، يتساءل "قطايف": "هل أنا ابن لعائلة ثرية تخلّت عني؟ أم جئت إلى الدنيا عن طريق الخطأ؟ هل كان والديّ فقيرين ولم يتمكنا من إطعامي؟ هل اختُطفت من أهلي وأُتُرِكت؟"، وهو ما يعكس عمق الألم والتساؤلات التي يعاني منها العديد من الأيتام الذين لا يعرفون جذورهم.



إلى جانب تلك التساؤلات المؤلمة، أظهر "قطايف" إصرارًا قويًا على تغيير مصيره، رغم الظروف القاسية التي عاشها في دار الأيتام. كان يحلم بحياة أفضل، بالأمل في الحب والزواج، وتأسيس عائلة تعوّضه عن المفقود في حياته. ومع ذلك، لم يكن يريد أن يكون مجرد ضحية للقدر، بل كان يسعى للمواجهة ومقاومة الظلم الذي يواجهه مع إخوته في الدار.

مسلسل "ولاد الشمس" يروي قصة مجموعة من الأيتام الذين يقررون التمرد على الحياة القاسية التي يعيشونها في دار الأيتام، خاصة بعد أن أجبرهم مدير الدار على السرقة والنصب. يظهر المسلسل صراعهم للبقاء وحماية أنفسهم من شرور هذا النظام الذي يحكمهم. المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، ويشارك في بطولته أحمد مالك، طه الدسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، معتز هشام، ودنيا ماهر.

