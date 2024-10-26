مفاجأة "غير سارة" عن صحة أحمد سعد

الوكيل الإخباري- كشف الطبيب المعالج للمطرب المصري أحمد سعد عن تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة عاجلة قبل أيام بسبب معاناته من تآكل وضمور في الفك.

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وأكد الطبيب في تصريحات تلفزيونية أن حالة سعد مُعقدة، وقد يحتاج إلى 3 أشهر حتى يتمكّن من العودة إلى ممارسة نشاطه الفني كسابق عهده. وأضاف: "خضع أحمد سعد لعملية جراحية بالوجه والفكين تُسمى زراعة الزيجوما، وهي عملية في عظام الوجنة، وهذا ما يتم اتخاذه في حالات تآكل عظام الفك المعقدة".



وتابع الطبيب: "تم وضع تركيبة مؤقتة للفك على أن يتم وضع تركيبة دائمة خلال 3 أشهر، حتى يستعيد أحمد سعد عافيته مرة أخرى ويستطيع ممارسة نشاطه الفني من جديد".



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وكان أحمد سعد قد تعرّض لوعكة صحية مفاجئة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، استدعت نقله إلى المستشفى واتخاذ قرار بإجراء جراحة عاجلة.



وبسبب حالته الصحية، اعتذر أحمد سعد عن جميع ارتباطاته الفنية الحالية والمقبلة، والتي تضمنت حفلاً في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.