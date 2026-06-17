مفاجأة في قضية محمد وزيري أمام المحكمة الاقتصادية

وفي التفاصيل، حضر المتهم ومعه فريق دفاعه الذي طالب ببراءته لعدم توافر العناصر القانونية والجريمة المادية لغسل الأموال، ودفع بعدم وجود أركان الجريمة في التحقيقات.
كما تقدم الدفاع بطلب احتياطي لتأجيل الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض لحكم سابق بقضية "تبديد" (قضى عقوبتها)، معتبرين أن وجود طعن قائم يثير إشكالية في بناء اتهام جديد بغسل الأموال قائم على جريمة أصلية لم يُفصل في طعنها بعد.
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