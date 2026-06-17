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مفاجأة في قضية محمد وزيري أمام المحكمة الاقتصادية

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هيفاء وهبي ومحمد وزيري
 
الأربعاء، 17-06-2026 01:09 م

الوكيل الإخباري-   تنظر المحكمة الاقتصادية بمصر في قضية المتهم محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفا وهبي السابق، والمتعلقة باتهامات بغسل الأموال.

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وفي التفاصيل، حضر المتهم ومعه فريق دفاعه الذي طالب ببراءته لعدم توافر العناصر القانونية والجريمة المادية لغسل الأموال، ودفع بعدم وجود أركان الجريمة في التحقيقات.


كما تقدم الدفاع بطلب احتياطي لتأجيل الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض لحكم سابق بقضية "تبديد" (قضى عقوبتها)، معتبرين أن وجود طعن قائم يثير إشكالية في بناء اتهام جديد بغسل الأموال قائم على جريمة أصلية لم يُفصل في طعنها بعد.

 

 
 


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