مفاجأة في قضية محمد وزيري أمام المحكمة الاقتصادية

الوكيل الإخباري- تنظر المحكمة الاقتصادية بمصر في قضية المتهم محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفا وهبي السابق، والمتعلقة باتهامات بغسل الأموال.

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وفي التفاصيل، حضر المتهم ومعه فريق دفاعه الذي طالب ببراءته لعدم توافر العناصر القانونية والجريمة المادية لغسل الأموال، ودفع بعدم وجود أركان الجريمة في التحقيقات.