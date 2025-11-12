مفاجأة في واقعة صفع عمرو دياب لشاب

الوكيل الإخباري- تقدّم فريق الدفاع عن النجم المصري عمرو دياب بطلب طعن على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة بتغريمه 200 جنيه في واقعة التعدي المزعوم على شاب خلال إحدى حفلاته. كانت النيابة قد أحالت دياب والشاب سعد أسامة إلى المحكمة بعد تبادل الاتهامات، حيث اتهم الشاب بمحاولة الاحتكاك به، ووجهت للفنان تهمة الضرب.



نفى دياب التهم، مؤكداً أن رده كان لحظياً بسبب استفزاز الشاب، فيما وصف دفاعه الواقعة بأنها ناتجة عن "استفزاز واضح". ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الطعن خلال الأسابيع المقبلة لتحديد مصير الحكم.



