مفاجأة في واقعة صفع عمرو دياب لشاب

نفى دياب التهم، مؤكداً أن رده كان لحظياً بسبب استفزاز الشاب، فيما وصف دفاعه الواقعة بأنها ناتجة عن "استفزاز واضح". ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الطعن خلال الأسابيع المقبلة لتحديد مصير الحكم.
