مفاجأة مدوية في "سيد الناس": الكشف عن القاتل الحقيقي في الحلقة 29!

الوكيل الإخباري- مسلسل سيد الناس، شهدت الحلقة 29 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد الذي يعرض خلال موسم رمضان 2025 أحداثًا مشوقة.

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وكشفت الأحداث، عن مساومة “وعد” للجارحي أبو العباس لمعرفة من هو قاتل نجله “أدهم” حيث إنها تعلم بأن القاتل هو فاروق الجباس، وتطلب من الجارحي أن يسرق الذهب من منزل “فارق”، في المقابل تكشف له من القاتل.



وتتوالى الأحداث، ويسرق “الجارحي” الذهب من منزل فاروق الجباس، وتجمعه بمقابلة مع وعد وتؤكد له أن قاتل نجله هو فاروق الجباس.

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