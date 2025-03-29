مفاجأة مدوية في "سيد الناس": الكشف عن القاتل الحقيقي في الحلقة 29!

وكشفت الأحداث، عن مساومة “وعد” للجارحي أبو العباس لمعرفة من هو قاتل نجله “أدهم” حيث إنها تعلم بأن القاتل هو فاروق الجباس، وتطلب من الجارحي أن يسرق الذهب من منزل “فارق”، في المقابل تكشف له من القاتل.
وتتوالى الأحداث، ويسرق “الجارحي” الذهب من منزل فاروق الجباس، وتجمعه بمقابلة مع وعد وتؤكد له أن قاتل نجله هو فاروق الجباس.
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