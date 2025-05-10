"مُفاجأة مش كدة".. هل عاد أحمد فهمي إلى طليقته هنا الزاهد؟

الوكيل الإخباري- أثار الفنان المصري أحمد فهمي موجة من التساؤلات بين جمهوره ومتابعيه بعد أن شارك مشهدًا من فيلم "مستر إكس" الذي جمعه بطليقته الفنانة هنا الزاهد، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، في خطوة مفاجئة بعد نحو عامين على انفصالهما.

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وظهر فهمي في الفيديو وهو يعترف لهنا الزاهد بأنه "مستر إكس"، وعلّق على المشهد قائلًا: "لو ده هيثبتلك إني... مفاجأة، مش كده؟"، ما فتح باب التكهنات حول طبيعة العلاقة الحالية بين النجمين، وتساءل كثيرون عما إذا كانت هناك محاولة للمصالحة أو تمهيد لعودة محتملة.



إلا أن فهمي سرعان ما حذف الفيديو بعد ساعات من نشره، ما زاد من غموض الموقف ودفع البعض للاعتقاد بأنه ربما كان ترويجًا لعمل جديد، أو تعبيرًا عن حنين شخصي، في حين اعتبره آخرون مؤشرًا على محاولات لاستعادة العلاقة السابقة.



يُذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد انفصلا أواخر عام 2023 بعد زواج دام أربع سنوات، دون الكشف عن أسباب الطلاق. وقد عبّرت الزاهد في أكثر من مناسبة عن احترامها للتجربة، مؤكدة أنها تجاوزت مرحلة الانفصال وأصبحت في وضع نفسي أفضل. أما فهمي، فأوضح في تصريحات سابقة أنه كان صاحب قرار الانفصال، مؤكدًا عدم نيته الزواج مرة أخرى.



حتى الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي من أي من الطرفين بشأن طبيعة ما حدث أو المقصود من نشر المشهد، ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام التكهنات.