مقتبس من أحداث حقيقة.. طرح بوستر "بالدم" في رمضان 2025

ماغي بو غصن تشارك البوستر وتلمح لأحداث المسلسل
نشرت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، بطلة العمل، عبر إنستغرام البوستر الرسمي للمسلسل وعلقت عليه قائلة: "لكل بداية.. نهاية". في البوستر، ظهرت ماغي وهي تحتضن رضيعًا بتعبيرات مفعمة بالخوف والحب، وهو ما يعكس بعض جوانب شخصيتها في العمل. كما تضمن البوستر ظهورًا مع أبطال العمل، مما كشف عن بعض ملامح القرابة والعداوة بين الشخصيات.
أبطال العمل والمشاركة في المسلسل
يشارك في المسلسل ماغي بو غصن، إلى جانب بديع أبو شقرا، ورفيق علي أحمد، وجيسي عبدو، وباسم مغنية. المسلسل من تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر، ويُعتبر اقتباسًا من قصص حقيقية.
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