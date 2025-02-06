مقتبس من أحداث حقيقة.. طرح بوستر "بالدم" في رمضان 2025

الوكيل الإخباري- كشفت شركة "إيغل فيلمز" عن البوسترات الدعائية الأولى لمسلسل "بالدم"، والذي سيعرض خلال موسم دراما رمضان 2025. المسلسل يستعرض قصصًا مستوحاة من الواقع ويُعَدُّ من الأعمال المنتظرة في هذا الموسم.

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ماغي بو غصن تشارك البوستر وتلمح لأحداث المسلسل

نشرت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، بطلة العمل، عبر إنستغرام البوستر الرسمي للمسلسل وعلقت عليه قائلة: "لكل بداية.. نهاية". في البوستر، ظهرت ماغي وهي تحتضن رضيعًا بتعبيرات مفعمة بالخوف والحب، وهو ما يعكس بعض جوانب شخصيتها في العمل. كما تضمن البوستر ظهورًا مع أبطال العمل، مما كشف عن بعض ملامح القرابة والعداوة بين الشخصيات.



أبطال العمل والمشاركة في المسلسل

يشارك في المسلسل ماغي بو غصن، إلى جانب بديع أبو شقرا، ورفيق علي أحمد، وجيسي عبدو، وباسم مغنية. المسلسل من تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر، ويُعتبر اقتباسًا من قصص حقيقية.

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