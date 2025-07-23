مقتل الفنان السوري توفيق شيا في أحداث السويداء يثير صدمة وحزنا واسعا - فيديو

الوكيل الإخباري- فُجع الوسط الثقافي السوري بخبر مقتل المصمم الفني توفيق شيا (64 عامًا)، خلال الاشتباكات الأخيرة في محافظة السويداء. وقد نعته الكاتبة السورية نهى سويد بكلمات مؤثرة، مشيدة بإبداعه .

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اشتهر شيا بعلاقته المميزة بـ الطائرات الورقية، التي كان يطلقها في الهواء محمّلة بصور وشعارات ثقافية، ومنها واحدة تحمل صور فيروز خلال حفلها الشهير بدمشق عام 2008، وأخرى بجداريات محمود درويش ورسوم ناجي العلي.



ولد شيا عام 1961، وتخرّج من كلية الفنون الجميلة بدمشق. وقدّم خلال مسيرته تصاميم فنية فريدة، منها نموذج لمنجنيق صلاح الدين، ونرجيلة مصنوعة من بقايا قنبلة وشاشة تلفاز، اقتناها متحف فرنسي.



لا تزال ملابسات مقتله غامضة في ظل استمرار العنف والفوضى الأمنية بالسويداء، حيث سقط العديد من المدنيين ضحايا، وسط نزوح واسع وغياب إحصائيات دقيقة عن أعداد القتلى.

View this post on Instagram A post shared by Hossam Alyones حسام اليونس (@hossamalyones)