الأربعاء 2025-07-23 02:16 م
 

مقتل الفنان السوري توفيق شيا في أحداث السويداء يثير صدمة وحزنا واسعا - فيديو

خمز
الفنان توفيق شيا
 
الأربعاء، 23-07-2025 12:02 م

الوكيل الإخباري-  فُجع الوسط الثقافي السوري بخبر مقتل المصمم الفني توفيق شيا (64 عامًا)، خلال الاشتباكات الأخيرة في محافظة السويداء. وقد نعته الكاتبة السورية نهى سويد بكلمات مؤثرة، مشيدة بإبداعه .

اضافة اعلان


اشتهر شيا بعلاقته المميزة بـ الطائرات الورقية، التي كان يطلقها في الهواء محمّلة بصور وشعارات ثقافية، ومنها واحدة تحمل صور فيروز خلال حفلها الشهير بدمشق عام 2008، وأخرى بجداريات محمود درويش ورسوم ناجي العلي.


ولد شيا عام 1961، وتخرّج من كلية الفنون الجميلة بدمشق. وقدّم خلال مسيرته تصاميم فنية فريدة، منها نموذج لمنجنيق صلاح الدين، ونرجيلة مصنوعة من بقايا قنبلة وشاشة تلفاز، اقتناها متحف فرنسي.


لا تزال ملابسات مقتله غامضة في ظل استمرار العنف والفوضى الأمنية بالسويداء، حيث سقط العديد من المدنيين ضحايا، وسط نزوح واسع وغياب إحصائيات دقيقة عن أعداد القتلى.

 

 

 

ارم نيوز 

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مهرجان الطعام

أخبار محلية تنشيط السياحة : ريع تذاكر مهرجان الطعام 2025 لأطفال غزة

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

ه

طب وصحة ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المسلوقة؟

فلسطينيون يصطفون لتلقي الطعام من مطبخ خيري في النصيرات

فلسطين 10 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة

متحف الدبابات الملكي

أخبار محلية متحف الدبابات الملكي يحصد جائزة “خيار المسافرين 2025”

خكمخ

طب وصحة لتحسين صحة قلبك.. هذا ما نصحت به آخر الدراسات

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يُحذّر من الكتلة الهوائية الحارة والجافة

ft

أخبار الشركات جيني تصبح شريك النقل الرسمي لجامعة عمان الاهلية لتعزيز تنقل الطلبة بأسعار توفيرية



 
 





الأكثر مشاهدة