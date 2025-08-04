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مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق - صور

سءيس
تعبيرية
 
الإثنين، 04-08-2025 10:55 ص

الوكيل الإخباري-   قُتلت فجر اليوم الاثنين الفنانة ديالا الوادي، ابنة الموسيقار العراقي الراحل صلحي الوادي، في عملية سطو مسلح على منزلها في حي "المالكي" الراقي بدمشق.

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وذكرت مصادر سورية أن الجاني لاحق الضحية حتى مدخل منزلها، قبل أن يقتحمه ويقوم بـخنقها، ثم سرق مبالغ مالية ومجوهرات ولاذ بالفرار.


ديالا، التي تحمل الجنسية البريطانية، كانت تقيم في سوريا منذ سنوات. وقد باشرت السلطات التحقيقات في الجريمة، فيما نعتها نقابة الفنانين السوريين وعدد من الفنانين، واصفين الحادثة بالمؤلمة والصادمة.

 


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