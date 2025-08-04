مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق - صور

وذكرت مصادر سورية أن الجاني لاحق الضحية حتى مدخل منزلها، قبل أن يقتحمه ويقوم بـخنقها، ثم سرق مبالغ مالية ومجوهرات ولاذ بالفرار.
ديالا، التي تحمل الجنسية البريطانية، كانت تقيم في سوريا منذ سنوات. وقد باشرت السلطات التحقيقات في الجريمة، فيما نعتها نقابة الفنانين السوريين وعدد من الفنانين، واصفين الحادثة بالمؤلمة والصادمة.
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