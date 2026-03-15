مقتل فنان مصري.. مفاجآت صادمة- صورة

الأحد، 15-03-2026 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   تستعد محكمة جنايات الجيزة للنظر في قضية مقتل الفنان سعيد مختار، في واقعة تعود إلى مشاجرة أمام نادي وادي دجلة في منطقة 6 أكتوبر، وأثارت تفاعلا واسعا في مصر.

وبحسب التحقيقات، توجه مختار لرؤية نجله البالغ 9 سنوات، قبل أن يفاجأ بوجود طليقته برفقة زوجها الجديد، لتنشب مشادة بين الطرفين سرعان ما تطورت إلى اشتباك انتهى بإصابة الفنان إصابة قاتلة، فيما أصيب الزوج الجديد في يده، مؤكدا أنه لم يكن يقصد القتل.

وقالت الزوجة السابقة إن الخلاف انتهى بشكل مأسوي لم تكن تتوقعه، مشيرة إلى أن طليقها لاحقها مع زوجها وبدأ الهجوم، فيما حاولت هي الفصل بين الطرفين قبل أن تتفاقم الأحداث.

 وكانت النيابة قد أمرت بتشريح الجثمان، وفحص حالة المصاب، وتفريغ كاميرات المراقبة داخل النادي وخارجه، إلى جانب الاستماع إلى إفادات العاملين وعناصر الأمن، من أجل تحديد ملابسات الحادث كاملة.

وأظهرت التحريات أن العلاقة بين الفنان وطليقته كانت تشهد خلافات متكررة، وأن وجودها مع زوجها الجديد أمام نجلهما كان الشرارة التي فجرت النزاع.


Image1_3202615101158889634873.jpg

 

 
 


gnews

و

ن

ع

و

ة

ت

و

ن

