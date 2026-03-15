مقتل فنان مصري.. مفاجآت صادمة- صورة

وبحسب التحقيقات، توجه مختار لرؤية نجله البالغ 9 سنوات، قبل أن يفاجأ بوجود طليقته برفقة زوجها الجديد، لتنشب مشادة بين الطرفين سرعان ما تطورت إلى اشتباك انتهى بإصابة الفنان إصابة قاتلة، فيما أصيب الزوج الجديد في يده، مؤكدا أنه لم يكن يقصد القتل.
وقالت الزوجة السابقة إن الخلاف انتهى بشكل مأسوي لم تكن تتوقعه، مشيرة إلى أن طليقها لاحقها مع زوجها وبدأ الهجوم، فيما حاولت هي الفصل بين الطرفين قبل أن تتفاقم الأحداث.
وأظهرت التحريات أن العلاقة بين الفنان وطليقته كانت تشهد خلافات متكررة، وأن وجودها مع زوجها الجديد أمام نجلهما كان الشرارة التي فجرت النزاع.
