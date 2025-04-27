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مقطع عفوي من داخل السيارة… عاصي الحلاني يغني أغنيته الجديدة مع ابنته دانا

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عاصي الحلاني وابنته دانا
 
الأحد، 27-04-2025 02:12 م

الوكيل الإخباري-   نشر الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو جمعه بابنته دانا التي شاركته تأدية أغنيته الجديدة داخل السيارة.

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ويُذكر أن عاصي الحلاني كان قد أطلق أغنيته الجديدة مؤخرا والتي حملت عنوان "الحق علينا" حيث نالت أصداء إيجابية واسعة.

وأعرب المتابعون عن إعجابهم بعلاقة الأب وابنته، كما أثنوا على الأغنية الجديدة.

 

 

 

 

لبنان 24 

 
gnews

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فن ومشاهير مقطع عفوي من داخل السيارة… عاصي الحلاني يغني أغنيته الجديدة مع ابنته دانا

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