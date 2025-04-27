مقطع عفوي من داخل السيارة… عاصي الحلاني يغني أغنيته الجديدة مع ابنته دانا

الوكيل الإخباري- نشر الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو جمعه بابنته دانا التي شاركته تأدية أغنيته الجديدة داخل السيارة.

اضافة اعلان

ويُذكر أن عاصي الحلاني كان قد أطلق أغنيته الجديدة مؤخرا والتي حملت عنوان "الحق علينا" حيث نالت أصداء إيجابية واسعة.



وأعرب المتابعون عن إعجابهم بعلاقة الأب وابنته، كما أثنوا على الأغنية الجديدة.

View this post on Instagram A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial)